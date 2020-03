Rugani, la fidanzata: "Non bisogna sottovalutare il Coronavirus, specialmente se si è positivi ed asintomatici: dobbiamo aiutarci tutti"

Notizie calcio - Michela Persico, fidanzata di Daniele Rugani, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Nella sfortuna siamo stati fortunati perché abbiamo avuto sintomi leggeri per il Covid-19: ha avuto febbere per un solo giorno e poi ha fatto il tampone risultando positivo. Hanno poi atteso qualche giorno per fare un tampone anche a me e sono risultata positiva asintomatica. E' un momento difficile, ci possono essere situazioni come la mia dove si è positivi ma senza sintomi. Trovarsi in questo stato è pericoloso perché se esci di casa rischi di contagiare chi ha difese immunitarie basse. Non bisogna sottovalutare questo problema. Dobbiamo aiutarci tutti"