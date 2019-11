RTL, Pacchioni: "Ancelotti ha dato prova di grande saggezza sul piano tattico, il Napoli deve ripartire dalla gara ad Anfield"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Paolo Pacchioni, giornalista

"Mi aspettavo una serata più difficile per il Napoli ieri sera e invece Ancelotti ha dato prova di grande saggezza sul piano tattico. Il Napoli compatto è riuscito ad essere concentrato e questo risultato positivo può mettere un punto a questo mese. Contro il Liverpool si poteva sprofondare oppure iniziare a risalire e credo che il Napoli possa ripartire da Anfield. Certo, non basta e serve dare continuità, ma la prestazione di ieri può aver dato fiducia alla squadra e all'ambiente tutto. Arrivare all'incontro con De Laurentiis di domani con una bella prestazione e un buon punto è certamente un buon punto di partenza.

Il Napoli ha tutto il tempo per tornare ad essere protagonista anche in campionato, non per contendere lo scudetto alla Juventus, ma certamente per rientrare tra le prime quattro".