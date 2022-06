Rtl Belgio, Bonfigli: "Mertens? Sta soffrendo per due motivi"

Emiliano Bonfigli, giornalista di Rtl Belgio, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

“Mertens nel corso degli anni, dal ritiro col Belgio, ha sempre parlato bene del Napoli ed è follemente innamorato della città. Le parole di ieri non credo siano una rottura ufficiale ma sicuramente non aprono ad un lieto fine. Penso che a Mertens non sia andato giù il fatto che non sente più nessuno della società. Sta male perché evidentemente sente che il Napoli non lo vuole più".