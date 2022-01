Ultime notizie calcio Napoli - Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima della partita contro la Sampdoria. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Tuanzebe? Ha lavorato solo ieri, viene dal Manchester United e si vede che è forte. Abbiamo bisogno di lui come abbiamo bisogno di tutti. Insigne via? Non abbiamo parlato tanto di queste cose. Per noi è importante ed è il capitano della nostra squadra. In bocca al lupo, ma abbiamo ancora bisogno di lui".