Rrahmani: "Serie A? Vogliamo farci trovare pronti! Osimhen attaccante vero. Vincere in Europa? Speriamo! Io aggressivo come Gattuso? Dico..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il difensore del Napoli Amir Rrahmani, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Le prime impressioni qui a Napoli? Stiamo lavorando forte in vista della prima giornata di campionato, dovremo farci trovare pronti.

Pescara e Sporting Lisbona? Sono le ultime due amichevoli, ma sono molto importanti perchè dimostreremo il lavoro che stiamo facendo giorno dopo giorno in allenamento.

Ivan Juric ed il Verona? Personalmente mi sento meglio giocando a quattro in difesa, soltanto in due stagioni ho giocato a tre dietro ed uno di questi due anni è stato a Verona con Juric.

Posizione ideale? Dipende dal modo in cui vuole giocare l’allenatore, io sfrutto i suoi insegnamenti e provo a dare il massimo.

Osimhen? Victor è molto veloce, è un attaccante vero che vuole fare gol in ogni momento. Bisogna stare sempre attenti a lui, così come agli altri compagni di squadra che sono molto forti.

Mi reputo aggressivo in campo come lo era Gattuso? Lo sono, ma nel modo corretto perchè non sempre mi sono fatto ammonire.

In Serie A sono quello che ha recuperato più palloni solo grazie a Juric? Forse anche grazie al suo modo di giocare, spesso mi trovavo uno-contro-uno mentre a Napoli giochiamo di più con la difesa a zona. I duelli poi li puoi vincere oppure no.

Il reparto difensivo? Tutti noi compagni dobbiamo aiutarci quando siamo in difficoltà, bisogna essere pronti: sono tutti bravi ragazzi e calciatori forti, perciò non è una sorpresa che il Napoli abbia vinto la Coppa Italia.

Obiettivi stagionali? Arrivare tra le prime quattro in classifica, come è accaduto negli anni scorsi: speriamo di tornare lì dove il Napoli vuole e merita di stare.

Europa League e vincere? Speriamo! Bisogna lavorare e giocare partita dopo partita, abbiamo tempo e calciatori importanti che hanno esperienza in Italia ed in Europa.

Nella nazionale kosovara mi sento leader? Quando c’è Ujkani è lui il capitano, fu il primo a vestire la maglia della nazionale.

Impressioni della città? Non sono ancora andato in centro perchè mi manca il tempo, ci proverò in questi giorni (ride, ndr).

I tifosi cosa mi chiedono? Fino ad oggi le foto e gli autografi, ci chiedono di vincere contro la Juventus ed il campionato, ma anche in Europa. Tanti tifosi vogliono qualcosa.

Col Verona ho già battuto la Juventus, faccio una promessa? Non prometto questo, prometto di lavorare sempre al massimo e poi dare tutto in campo. I tifosi quando torneranno allo stadio ci aiuteranno a vincere tutte le partite e non solo contro la Juventus”