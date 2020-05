Rrahmani: "Senza l'Hellas Verona non avrei firmato con il Napoli. Vermaelen il mio idolo, i migliori attaccanti in Serie A sono..."

Ultime notizie calcio Napoli - Amir Rrahmani, difensore del Napoli attualmente in prestito all'Hellas Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club scaligero. Ecco alcuni estratti riportati dal Corriere dello Sport:

"La Serie A? Era una nuova esperienza, e penso di essermela cavata bene. Ho dato il massimo, penso sia questo il mio segreto. Da piccolo guardavo il campionato italiano. Quando sei più giovane ti sembra difficilissima, ma quando ti senti pronto non è così complicato. Quando il Napoli ha manifestato il suo interesse ho parlato con il mister e il ds D'Amico, che mi hanno chiesto di restare concentrato sulla squadra. Io ho dato garanzie, voglio sempre dare il massimo. Sono tifoso dell'Arsenal, Thomas Vermaelen era il mio preferito. Era un giocatore speciale: pensavo potesse fare qualcosa in più, ma ha avuto molta sfortuna. Dopo il passaggio al Barcellona si è un po' fermato, ma mi è sempre piaciuto. Aveva capacità da leader che non tutti hanno. I migliori attaccanti in A? Ronaldo, Gervinho e Boga. Non saranno i più forti, ma sono quelli che mi hanno messo più in difficoltà: veloci e troppo forti tecnicamente. Fossi restato alla Dinamo avrei giocato in Champions, ma il campionato croato è di livello inferiore rispetto alla Serie A. Poi non avrei potuto firmare con una squadra con il Napoli: fossi rimasto in Croazia sarebbe stato tutto più difficile".