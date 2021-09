Rrahmani a DAZN: "Ho ringraziato Koulibaly per l'assist, ma ora dimentichiamo la vittoria. Titolare? Il Napoli ha quattro difensori forti"

Ultimissime notizie calcio Napoli - Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine della partita contro l'Udinese. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ricordo molto bene la partita dell'anno scorso contro l'Udinese, un calciatore professionista deve dimenticare un episodio negativo in un giorno. Ora dobbiamo dimenticare questa splendida vittoria perché giovedì si torna in campo. Vanno dimenticate tanto le cose belle quanto quelle negative. Ho ringraziato Koulibaly per l'assist. Titolare? Ho sempre detto ai miei amici che una squadra come il Napoli deve avere sempre quattro difensori forti, le partite sono tante ed è importante che quando entri devi essere pronto perché ci sono sempre delle opportunità".