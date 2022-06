Ultime calcio Napoli - Zico torna in Friuli. Ad accogliere il campione brasiliano tanti ex calciatori del club bianconero, fra i quali Fabio Rossitto che ai microfoni di TuttoMercatoWeb dichiara:

"Zico per un friulano è come Maradona per un napoletano. Un campione che ha scelto questa terra e le ha dato lustro. Per me, poi, è la prima volta che lo vedo dal vivo. Sono emozionato".