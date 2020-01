Rossitto: "Il gruppo Napoli s'è distrutto!"

Fabio Rossitto, ex calciatore del Napoli e dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Napoli-Fiorentina sarà una bella partita. Il Napoli ha perso un po’ di fame. Quando ci si abitua al bel calcio, ai risultati, le cose possono andar scemando. Può capitare in tutti gli ambienti. La squadra ha vissuto una brutta annata. Il Napoli è meno dinamico, i giocatori avevano meno voglia di darsi una mano, il gruppo si è distrutto. Penso che Gattuso abbia un compito molto difficile perché deve riportare entusiasmo, grinta e soprattutto i risultati. La differenza la fai quando vinci non quando giochi bene. La speranza è che ce la faccia. Demme e Lobotka? Daranno una grossa mano alla squadra. Erano necessari per dare maggior vitalità alla squadra. Un po’ di aria fresca fa sempre bene. Gente con motivazione. Speriamo che si crei sintonia tra i vecchi e i nuovi. La squadra deve ritornare ad essere solida”.