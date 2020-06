Delio Rossi: "Sono contento per Gattuso, la vittoria è importante: Napoli condizionato da grandi possibilità ma risultati non ottenuti"

Ultime calcio Napoli - Delio Rossi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Sono contento per Gattuso, la vittoria è importante soprattutto in un momento difficile dopo la perdita di un familiare. La stagione del Napoli è stata condizionata da grandi possibilità ma risultati non ottenuti. Serve resettare la vittoria per non rischiare nulla a Verona".