Rossi: "Mathias Olivera braccetto di sinistra in una difesa a tre? Un altro azzurro lo può fare"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore della Lazio Delio Rossi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il modulo di Antonio Conte al Napoli? Lui ha avuto spesso il 3-5-2 come riferimento, ma non c’è tanta differenza con il 3-4-3 o il 3-4-2-1, dipende dalle caratteristiche dei calciatori a disposizione. Di solito un centrocampista è incursore e un altro è più bloccato dietro. Trasformare un esterno offensivo in esterno di centrocampo? Politano non ha queste caratteristiche, nemmeno Lindstrom. Uno come Perisic? Uno deve avere una gamba importante, trasformare uno in un giocatore diverso senza averne le caratteristiche è diverso e difficile. Mathias Olivera braccetto di sinistra in una difesa a tre? Di Lorenzo lo può fare, il braccetto spesso scivola sull’esterno. Di Lorenzo assomiglia molto al Darmian dell’Inter, che fa due posizioni. Il problema del Napoli quest’anno è stato la difesa“