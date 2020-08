Ronaldo avverte il Barcellona: "Se perde Messi..."

Ultimissime notizie calcio - Ronaldo, ex calciatore, tra le altre squadre, del Barcellona, ha commentato così le tante voci relative al club blaugrana:

"Messi è il riferimento della squadra e io, se fossi il Barcellona, non lo lascerei partire. Ha un rapporto molto intenso con il club e non credo che smetterà di voler giocare per questa squadra. Dopo l'8-2 in Champions League - sottolinea Ronaldo - si cercano colpevoli e responsabili. Messi ha bisogno che i suoi compagni lo aiutino, e il Barcellona deve pensare qualcosa di diverso per le prossime stagioni. Far partire il suo giocatore principale non è la soluzione".