Ultime calcio - Nel corso di un video con Alessandro Del Piero, Luiz Nazario da Lima ha parlato del Pallone d'Oro e di chi, a suo modo di vedere, avrebbe meritato di vincerlo almeno una volta:

Del Piero

"Ci sono 4 giocatori che non hanno vinto il Pallone d'Oro e dovevano vincere in quel periodo: te, ovviamente. E poi Totti, Paolo (Maldini) e Raul che è stato anche un giocatore che secondo me è stato vicino troppe volte".