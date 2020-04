Roma, Veretout: "Napoli? Vi spiego perché ho scelto i giallorossi"

Ultime calcio - Jordan Veretout, centrocampista della Roma, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Eurosport affrontando diversi temi:

“Ora sono con la mia famiglia e tutti sono in buona salute, questa è la cosa principale. Ma è certo che mi manca la vita di prima. Speriamo di uscire da questo confino il più rapidamente possibile. Roma è generalmente una città in movimento, dove ci sono turisti. È molto strano vederla così calma. È come una città morta. È davvero difficile allenarsi da soli per 5-6 settimane. Dobbiamo tenere il passo e cercare di non ingrassare. È difficile sia fisicamente che mentalmente, visto che devi sempre allenarti da solo. Fonseca ci ha dato un programma da seguire, abbiamo un’applicazione così il personale può vedere i nostri dati. Di recente, abbiamo fatto sessioni video con il trainer fisico. Devo restare in forma, è il mio lavoro. Perché ho scelto la Roma? C’erano altri club, è vero. Poi ho avuto un colloquio con Fonseca al telefono, ha fatto molte cose per me. È molto importante per un giocatore. Ho anche amici italiani che mi hanno dato consigli dicendo che la Roma è un grande club. Ho avuto l’opportunità di giocarci contro in queste ultime stagioni con la Fiorentina e ho potuto vedere che giocare all’Olimpico di fronte ai tifosi è qualcosa di enorme. Il mio riscatto è stato formalizzato di recente e ne sono molto contento”.