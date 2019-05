Roma, Ranieri: "Bilancio positivo, sarei venuto qui anche per una sola partita"

"Se qualsiasi altra squadra si fosse trovata in queste condizioni, non avrei mai detto di sì. Ma la chiamata arrivava dalla Roma, e alla Roma non potrò mai dire di no". Claudio Ranieri mette in chiaro il suo stato d'animo, come riporta il sito di Gianluca Di Marzio: "Il bilancio è positivo. Appena arrivato qui, ho trovato una situazione di scoraggiamento generale e credo di aver dato alla squadra la solidità difensiva di cui necessitavano. In questo percorso, sono soddisfatto dei progressi fatti da Fazio, che già tutti conoscevamo bene, e soprattutto da Nzonzi. Lo volevo al posto di Kanté quando ero al Leicester, sapeva quanto lo stimassi. Recupera palloni come una piovra, per stare bene nel calcio italiano serve che verticalizzi di più ma a me ricorda molto il Thiago Motta dell'Inter. Per un'altra squadra, non mi sarei mai messo a rischiare in questo modo, ma per me la Roma significa tutto. Quale tifoso non accetterebbe di guidare anche per una sola partita la sua squadra del cuore? Sono stato chiamato in un momento difficile, tutte le pressioni in caso di sconfitte dopo SPAL e Napoli sarebbero andate su di me. Ma l'amore va oltre la praticità, è giusto così".