Roma, Petrachi sullo scambio Politano-Spinazzola: "Parole date e non mantenute, dispiace..."

Ultime notizie mercato Napoli - A lungo accostato al Napoli nell'ottica di uno scambio con Fernando Llorente, Matteo Politano è stato davvero ad un passo dal ritorno alla Roma. Tutto è saltato, poi, dopo le visite mediche sostenute sia da lui che da Spinazzola, che invece sarebbe dovuto finire all'Inter facendo il percorso inverso, a causa di incomprensioni tra i due club. Ai microfoni di Sky Sport il direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi ha chiarito alcuni retroscena relativi a questo caso di mercato:

"Le schermaglie di calciomercato esisteranno sempre, ma dispiace per le parole date e non mantenute. Spinazzola non era sul mercato sono stati loro a chiederlo e lo avevamo sacrificato, avevano superato le visite. Parlo di corto circuito, di equivoco ancor prima delle visite di Spinazzola. C’era già un accordo con il direttore sportivo dell’Inter per questo parlo di corto circuito. Per me l’operazione era chiusa“.