Ultime notizie calcio - Pau Lopez, portiere della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la sconfitta rimediata contro il Parma:

"Il mister non parla a fine gara, ma quasi nessuno oggi ha parlato. Sappiamo di aver sbagliato. Non era il momento di dire niente se non chiedere scusa perché era una partita molto importante. Dobbiamo andare a Kiev e non pensare che sarà facile. Poi il Napoli, che sarà una finale per noi".