Roma, l'ex dirigente Tempestilli: "Spalletti lo sa che squadra tifo, auguro il meglio ai napoletani ma..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex dirigente della Roma Antonio Tempestilli, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Napoli-Roma? Sarà una bella partita perchè i giallorossi cercano punti per restare in zona Champions e gli azzurri possono anche gestire, un eventuale ko manterrebbe comunque un enorme vantaggio. In qualche partita il Napoli può anche andare incontro ad una sconfitta, ma resta comunque a 12 punti di vantaggio. Spalletti lo sa che tifo Roma, auguro il meglio ai napoletani ma i giallorossi hanno bisogno di punti"