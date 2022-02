Roma, Mourinho polemico: "Meglio non parlare di arbitri oggi. Se quello è fallo, questo non è più calcio"

Ultime notizie calcio - José Mourinho, allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine della partita contro il Genoa. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Non voglio commentare il gol annullato né il rosso. Preferisco evitare e parlare della partita. Se l'arbitro ha deciso bene, allora vuol dire che il gioco più amato del mondo è cambiato, è un altro sport. Se quello è fallo, il gioco non è più lo stesso e dobbiamo trovare un altro nome. Se poi ha sbagliato, per noi della Roma è un deja vu. Noi agli occhi del potere siamo piccolini".