Roma, Fonseca: "Non abbiamo la mentalità per giocare contro squadre così forti, abbiamo avuto paura e non posso accettarlo"

Ultime notizie calcio Napoli - Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Forse non abbiamo la mentalità per lottare contro squadre così forti. Nel primo tempo non abbiamo avuto coraggio e non abbiamo giocato bene, mentre nella ripresa ci abbiamo provato ed abbiamo avuto l'iniziativa, nella ripresa è stata una partita completamente diversa. Nel primo tempo siamo mancati e non abbiamo avuto coraggio. La responsabilità è di tutti, quando hai paura diventa tutto difficile. Abbiamo le potenzialità per lottare contro squadre come il Napoli, ma non possiamo approcciare alla gara con questa paura. Nella ripresa non abbiamo lasciato giocare il Napoli, non ha creato nulla ed abbiamo avuto sempre la palla. Tra il primo ed il secondo tempo l'atteggiamento è stato completamente diverso.

Il problema è l'atteggiamento, nel primo tempo abbiamo sempre aspettato. Ovviamente non mi tiro fuori, è anche una mia responsabilità. Non è facile pressare alto il Napoli, ma resta difficile spiegare perché non riusciamo a fare per tutta la partita quello che abbiamo fatto nella ripresa. Il non vincere i big match ci crea ansia. Poi magari perdiamo e vuol dire che il discorso è di qualità, ma non posso accettare di perdere per assenza di coraggio. Il problema nel primo tempo è stato lasciare sempre libero il nostro corridoio destro: Mario Rui riceveva palla e noi dovevamo abbassarci. Non abbiamo concesso grandi opportunità ma è mancata aggressività.

Abbiamo preparato la partita in un giorno, dovevamo puntare sull'aggressività e sulla cattiveria. Magari è un difetto mio non saper trasmettere questo aspetto, ma dobbiamo capire che contro squadre così senza il giusto atteggiamento soffriamo".