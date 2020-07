Roma, Fonseca: "Lottiamo col Napoli per l'Europa League"

Ultime calcio Napoli - L'allenatore della Roma Paulo Fonseca in conferenza stampa dopo il 6-1 sulla SPAL ha parlato della corsa all'Europa League: “Il Milan sta molto bene, ma anche la Roma è in ottima forma. Lottiamo con loro e con il Napoli per raggiungere il nostro obiettivo. Siamo molto motivati e ora dobbiamo pensare alla partita con la Fiorentina”.

Come procede la crescita dei giovani?

“La Roma ha molti giovani che possono essere il nostro futuro. Hanno tutto grande qualità e talento. Potremo avere un futuro felice”.

Fonseca