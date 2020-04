Roma, Fonseca a Sky: "Disposti a tornare in campo d'estate. Taglio stipendi? Siamo tutti disposti a dare una mano"

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport naturalmente soprattutto della situazione attuale legata all'emergenza coronavirus, ma non solo. Queste le sue dichiarazioni.

Roma, le parole di Fonseca

"Coronavirus? Sono davvero orgoglioso delle iniziative del club. Sappiamo che la Roma è famosa in tutto il mondo per il legame con i tifosi e con la città. Penso che in questo momento è più evidente. Non abbiamo solo raccolto soldi con Roma Care ma il club è stata collaborativa con l'ospedale e le strutture in difficoltà. Abbiamo comprato mascherine e in queste settimane mi sono piaciute queste iniziative. Con questo il club ha dato materiale sanitario, prodotti alimentari. E' stata una cosa incredibile, sono veramente orgoglioso".

IL PENSIERO DI TOTTI

"Sono molto contento delle sue parole. E' una leggenda e avere questo riconoscimento per il lavoro svolto è bello".

SU PELLEGRINI CAPITANO

"Onestamente sì. Penso che Lorenzo abbia un carattere forte per ricevere il ruolo di capitano. In questo momento abbiamo Dzeko ma penso che in futuro Pellegrini abbia tutte le condizioni per essere il capitano della Roma".

SUL DIALOGO CON I CALCIATORI DA LONTANO

"In questo momento parliamo con i calciatori e loro hanno un lavoro individuale. E' importante avere sotto controllo la situazione. Controlliamo il peso, l'alimentazione. Molti giocatori sono soli ed è importante avere questo tipo di informazioni per lavorare con i giocatori".

SUL RECUPERO DI ZANIOLO

"Ho parlato col dottore, le indicazioni che ho sono positive. Zaniolo sta recuperando molto bene".

SU QUANDO I CALCIATORI RECUPERERANNO LA CONDIZIONE

"E' difficile da dire. Dobbiamo pensare a diverse cose in questo momento: quando inizieremo veramente il campionato e poi quando inizieremo la prossima stagione. Queste sono informazioni importanti per preparare il lavoro. Penso però che in poco tempo saremo pronti per riprendere il campionato perchè i giocatori non si sono fermati del tutto".

TORNARE IN CAMPO D'ESTATE?

"Sì. Se ci saranno le condizioni penso che sia importante scendere in campo".

SULLA RIDUZIONE DEGLI INGAGGI