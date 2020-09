Ultimissime notizie calcio Napoli - Guido Fienga, amministratore delegato della Roma, ha parlato ai media presenti a margine del "Premio Calabrese" a Soriano nel Cimino:

“Dzeko è il capitano della Roma e lo sarà finché vorrà".

Ricordiamo che la cessione del bosniaco alla Juventus è la condizione necessaria per condurre in porto lo scambio tra la Roma ed il Napoli che porterebbe Under in azzurro e Milik a percorrere la strada inversa: