Rolando Bianchi: "Se Petagna diventasse più cattivo in zona goal sarà un attaccante di livello internazionale. Barcellona? Il Napoli può passare ai quarti"

Ultimissime calcio Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Rolando Bianchi, ex attaccante di Torino e Reggina. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Mertens e Milik sono due attaccanti diversi, poi quando un attaccante si sblocca e fa goal riesce a fare le cose con semplicità. Uno è un attaccante fisico, l'altro è più brevilineo. Si completano e possono giocare insieme, dovrebbero solo trovare un po' di continuità. Insigne? Se la squadra recupera un giocatore come Insigne può essere un enorme vantaggio. Lui sente molto la maglia, è giusto che dimostri la sua leadership, ma dev'essere un leader positivo. A volte ci si sente leader e si può andare oltre, sbagliando. Ora è cresciuto e può trascinare la squadra a livello di atteggiamento. Classifica del Napoli? Bisogna pensare partita dopo partita, chi è avanti al Napoli sta facendo un grande campionato. Poi se tra un po' il Napoli si troverà più avanti si potrà pensare a prendere un posto in Europa. Napoli-Lecce? Il Lecce ha un grandissimo allenatore che è Liverani, prepara molto bene le partite. Non sarà una gara facile per il Napoli, ma a livello qualitativo c'è un bel divario. Petagna? Mi piace moltissimo, è veloce pur essendo molto grosso ed ha una buona tecnica. Se diventasse più cattivo in zona goal sarà un attaccante di livello internazionale. Acquisto ottimo per il Napoli e per Gattuso. Lobotka e Demme? Il tedesco è un calciatore completo, ha anche capacità realizzative e lui può essere può adatto al ruolo di centrale davanti la difesa. Politano? Sa fare tutta la fascia, è bravo nell'uno contro uno e sarà un'alternativa importante per dare un po' di riposo a Callejon. In questo momento penso che il Napoli si stia riprendendo e vedo possibile anche il passaggio ai quarti di Champions. La corsa per l'Europa non sarà facile, poi se il Napoli ne vince cinque o sei consecutive allora si potrà parlare di Napoli in corsa".