Bianchi: "Llorente si è presentato in ottime condizioni, è un valore aggiunto! Rosa del Napoli completa"

Rolando Bianchi, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio.

"Mi hanno parlato molto bene di Llorente, si è presentato in ottime condizioni. A me piace tantissimo, ti garantisce maggiore qualità in alcune giocate d’attacco. E’ bravo nella difesa della palla e nel far salire la squadra, oltre ad avere una certa esperienza in ambito internazionale. E’ molto forte nel gioco aereo, è una bellissima alternativa. Mi hanno detto che si sta allenando molto bene, è un valore aggiunto per tutto il Napoli.

