Roccati: "Spalletti chiede caratteristiche specifiche ai portieri, non so se giocherà Meret al posto di Ospina"

Marco Roccati, ex calciatore di Spalletti ai tempi dell'Empoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Spalletti ha creduto subito in me, mi ha fatto esordire in Serie A proprio a Napoli contro gli azzurri. Lui vuole un portiere molto alto già anni fa quando ero io il suo portiere. Mi diceva a me di stare molto alto e a disposizione della squadra, infatti quando presi gol da centrocampo di Recoba in sala stampa si prese lui le colpe. Gattuso ha scelto Ospina, non saprei Spalletti chi sceglierà".