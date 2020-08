Ultime notizie calcio - Rivaldo, ex calciatore del Barcellona e della Nazionale brasiliana, ha rilasciato alcune dichiarazioni, commentando il possibile addio d Messi al club catalano:

"Se Messi dovesse lasciare gratis, sarebbe un dramma per il Barcellona. E' triste vederlo andar via così. E' un momento complicato ma sarebbe un dramma se andasse via gratis per il Barcellona, perdere la sua stella senza ricevere nulla in cambio".