Ritorno Koulibaly, Del Genio: "E' assurdo che non giochi con l'Inter, mi aspetto la sua presenza"

Quando torna Koulibaly? Paolo Del Genio parla del ritorno di Koulibaly a Napoli che ora è impegnato nei festeggiamenti con il Senegal per la vittoria della Coppa d'Africa contro l'Egitto ai rigori. Adesso potrebbe nascere una polemica riguardo il rientro in città del calciatore.

Ritorno Koulibaly a Napoli, le parole di Del Genio

Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Mi sbilancio io sul ritorno a Napoli di Koulibaly, sarà assolutamente a disposizione per la partita con l’Inter. Satin si sarà sbagliato e avrà fatto un pronostico non corretto, non mi aspetto assolutamente che il difensore sia assente per una partita così importante con l’Inter nel mezzo della stagione. E’ giusto che Koulibaly festeggi ma saltando qualche giorno per tornare a Napoli e giocare contro l’Inter".