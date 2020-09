Regione Abruzzo, Marsilio: "Ritiro Napoli strepitoso, domani alle 11.30 conferenza di chiusura! Riapertura stadi? Possibile anche in Serie A"

Ultime notizie calcio Napoli - Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"E’ stato un ritiro strepitoso e proviamo già nostalgia per la fine di questa esperienza. Alle 11.30 ci sarà la conferenza stampa di chiusura di questo ritiro a Castel di Sangro. Abbiamo dimostrato che è possibile aprire gli impianti, i prossimi giorni ci diranno se ci sono conseguenze in termini epidemiologici. Per il momento, però, l’unico caso di positività riguarda una giornalista che è arrivata qui già contagiata dopo una vacanza in Sardegna. Speriamo che l’anno prossimo si possa fare un ritiro più lungo e con feste. Il modello abruzzese di riapertura degli stadi può essere portato in Federazione da De Laurentiis, me lo auguro. Servono protocolli, è assurdo tenere chiusi dei luoghi quando tutta la vita civile si svolge affrontando comunque un po’ di rischio”.