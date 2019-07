Ritiro di Dimaro, De Carli: "Entusiasmo notevole, oggi Il sabato del villaggio. Il Napoli ha un vantaggio sulle altre, su James Rodriguez..."

Diego De Carli, responsabile delle comunicazioni del ritiro di Dimaro, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"C’è un entusiasmo notevole potremmo definirlo “Il sabato del villaggio”. Siamo entrati nel vivo del ritiro, nel fine settimana c’è sempre tantissima gente ed anche per questo non si gioca più di domenica. I biglietti vanno a ruba, volano. In nove anni ho capito una cosa: l’entusiasmo cresce quando c’è nell’aria il grande colpo. Ancelotti ha portato un tocco di internazionalità che prima non aveva, con tutto il rispetto per Sarri. Il Napoli ha il vantaggio di avere lo stesso allenatore dell’anno scorso mentre hanno cambiato sia l’Inter che la Juventus, oltre al Milan ed alla Roma. Una trattativa come James richiede mesi e mesi, bisogna avere pazienza”.