Rispoli, l'agente: "Il Napoli non troverà un Crotone remissivo. Ricordo che Gattuso bestemmiava quando correvo in moto con lui dietro" [ESCLUSIVA]

Napoli - Diego Tavano, agente di Andrea Rispoli difensore del Crotone, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Sono molto amico di Gattuso e Cosmi. Serse ha dato fiducia e spinta motivazionale al Crotone, Rino sta facendo giocare bene ultimamente il Napoli. Sicuramente il Napoli è favorito, ma non troverà un avversario remissivo. Fase difensiva deficitaria? So per certo che i calabresi volevano intervenire in quella zona di campo, ma evidentemente non si sono trovati i profili giusti. Andrea non ha trovato la continuità giusta per via di qualche infortunio. E' un ragazzo fantastico, un grande professionista: sono quei calciatori che in una rosa servono sempre. Secondo me giocherà sabato contro il Napoli. Con Gattuso ci ho giocato nel Perugia tantissimi anni fa, era il 1996-97. Ho grande stima prima come uomo e poi come allenatore. Non avrei dubbi nel rinnovargli il contratto a Napoli per quello che sta facendo. Ho un grande rapporto anche con Luigi Riccio, era con noi a Perugia. Ricordo quando andavo a prendere Gattuso, all'epoca non aveva ancora la patente, io correvo molto con l'auto e mi tirava giù bestemmie in calabrese per questo (ride ndr)"