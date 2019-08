Rio Ferdinand durissimo su Dybala: "Contento non sia venuto allo United, fa panchina alla Juve e non ha gli attributi giusti"

Ultimissime notizie calcio - Rio Ferdinand, storica bandiera del Manchester United, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Daily Mail commentando con parole a dir poco dure il rifiuto dello juventino Dybala al Manchester United arrivato questa estate e che ha causato il mancato approdo alla Juventus di Lukaku, poi acquistato dall'Inter. Queste le sue parole al veleno:

"Molti calciatori hanno preferito altre squadre al Manchester United negli ultim anni. Ma non so come Dybala abbia avuto l'audacia di rifiutare il trasferimento quando fa panchina alla Juventus.

Beh, sono felice che non sia venuto, perché non ha gli attributi giusti che voglio vedere in un giocatore dello United! Chi arriva al Manchester deve pensare di lottare per far tornare la squadra ad alti livelli ed esserne il punto di riferimento. Questo è il tipo di calciatore che vorrei vedere arrivare".