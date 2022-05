Rinnovo Ospina, Bargiggia: "De Laurentiis gli ha già fatto una proposta, ballano due nomi al posto di Meret"

A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, storico giornalista di Mediaset ed attualmente nella squadra di Udinese TV.

“Il secondo step è chiarire la situazione Ospina entro la prossima settimana. De Laurentiis gli ha già fatto una proposta di due milioni, si vedrà . Spalletti si sta battendo per far sì che non parta.

Rinnovo di contratto di Meret, che potrà essere variabile: se non ci sarà più Ospina potrà fare il titolare, altrimenti, in caso contrario, potrà partire anche in prestito, ma, ad oggi, il rinnovo del portiere italiano non è in discussione. Se Ospina accetterà l'offerta di De Laurentiis resterà e farà il primo portiere, mentre Sirigu e Mirante sono le scelte della società come secondi portieri"