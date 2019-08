Rinaudo: "Juventus-Napoli, che spettacolo! Llorente sarà importante per Ancelotti. Icardi? Situazione che non porta benefici a nessuno"

Ultime Napoli - Leandro Rinaudo è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Spero che Juventus-Napoli sia un grande spettacolo. In campo e in panchina ci sono calciatori molto importanti. Maksimovic? La Juventus è strutturata e fisica e la scelta di questo calciatore può essere positiva: può dare una grande mano. Alla fine verrà fuori la qualità delle due squadre e questo farà la differenza. Sono due squadre diverse, ma con grandi giocatori. Llorente? E' importante, ha una grande qualità e fatto gol in ogni campionato nel quale ha giocato. Icardi? Una situazione che non porta beneficio a nessuno. Ha un calciatore importante in casa l'Inter, ma non giocherà. Dovrà farsi trovare pronto a gennaio ma il calcio è strano".