Rinaudo: "Insigne ed Osimhen difficili da fermare: uno è fenomenale nello stretto, l'altro è un cavallo pazzo"

"Koulibaly o de Ligt? Potessi, li prenderei entrambi. Incarnano il vero difensore. Con Osimhen ed Insigne devi sempre cercare di prevedere la giocata: il primo è un cavallo pazzo che è inarrestabile nel momento in cui parte, mentre il secondo è fenomenale nello stretto. Con loro devi giocare d'anticipo e se sbagli scelta vai subito in difficoltà".