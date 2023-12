Rigore Juventus Napoli, moviola di Cesari: "Mai punibile il tocco di mano di Di Lorenzo, ingiusto giallo a Kvarastskhelia"

Moviola Juventus Napoli da Mediaset con le ultime notizie che riguardano quanto accaduto nel big match Juve Napoli. Ci sono le dichiarazioni dell'ex arbitro Cesari sull'episodio rigore Juventus Napoli:

“Probabilmente c’è stata una provocazione da parte di Gatti sarebbe bastato un richiamo “alla Orsato” per entrambi. Al 63esimo episodio dubbio in area napoletana per un intervento di Di Lorenzo con l’avambraccio dopo colpo di testa di Bremer. Il difensore è molto vicino e oltretutto di spalle, giusto lasciare correre per Cesari: “Non è mai rigore, il pallone oltretutto colpisce prima il volto del capitano napoletano”.