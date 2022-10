Napoli - La moviola di Graziano Cesari che a 'pressing' dopo Cremonese Napoli analizza il rigore con il fatto commesso da Bianchetti su Kvara:

"L'arbitro è molto vicino e senza esitazione assegna il rigore. Kvaratskhelia tocca il pallone, è lui che porta via la palla, Bianchetti non la tocca mai. Bianchetti invece tocca il piede destro di Kvara, per cui è un calcio di rigore netto, inevitabile. E' stato bravo Abisso che era molto vicino".