Ricozzi: "Importante avere un Napoli equilibrato, scegliere tra più moduli consente agli azzurri di essere a punteggio pieno"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Tommaso Ricozzi, medico.

"Oggi in particolare la gente ha risposto molto bene. La prevenzione è fondamentale, molte volte le persone si sono ritrovate a far conto con delle lesioni. Il Napoli è primo perché ha la miglior difesa? Una teoria, il calcio è cambiato. Importante avere una squadra equilibrata e che faccia punti. I sistemi di gioco consentono a questa squadra di fare punteggio pieno. Peraltro è la prima volta che Spalletti fa tanti punti in 7 partite".