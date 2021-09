Ribery alla Salernitana, domani la presentazione! Vivrà in Costiera Amalfitana in una villa a Marina d'Albori

Calciomercato - Ribery alla Salernitana, fumata bianca: entusiasmo alle stelle e presentazione in pompa magna domani pomeriggio all'Arechi. Ribery dice «oui» e Salerno risponde «merci». L'attaccante ha accettato un ingaggio di un milione di euro fino a giugno (più bonus cumulativi alla 15esima e 25esima presenza) con rinnovo automatico in caso di salvezza dei granata, rispetto ai 4 milioni di euro che percepiva l'anno scorso a Firenze. Ribery si stava allenando da solo in Svizzera - vicino Losanna - dopo avere tentato un timido approccio con il Bayern per chiudere la carriera in Baviera. Da oggi, il francese si trasferirà armi e bagagli a Salerno con tutta la famiglia (la moglie Wahiba e i cinque figli). Vivranno in Costiera Amalfitana, in una villa a Marina d'Albori.