Repubblica, Vanni: "Centro diagnostico unico per la Serie A, nessuno faccia il furbo"

Ultime notizie calcio. In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Franco Vanni, Repubblica:

“L'ipotesi maestra è quella di finire il campionato giocando tutte le partite ed assegnando scudetto e retrocessioni secondo il merito sportivo. C'è un'ipotesi B: quella dei playoff e playout. Se la classifica dovesse somigliare a quella attuale, sarebbero prese per i playoff le prime quattro quadre. Ogni decisione poterà degli scontenti, inutile nasconderlo. Non è escluso che se al momento dello stop, la classifica dovesse essere più omogenea, si possa riaprire l'ipotesi di un playoff a 6. l'ipotesi dello stop è contemplata sempre nella condizione in cui la Serie A non potesse continuare causa contagi. La Serie A sta cercando di individuare un centro diagnostico unico, cosicché nessuno possa fare il furbo".