Repubblica, Mensurati: "De Laurentiis era pronto ad acquistare la Roma nel 2016, Pallotta disse no!"

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione in onda su Radio CRC, è intervenuto Marco Mensurati, La Repubblica: "Nel 2016, De Laurentiis era pronto per acquistare la Roma ma poi, nulla di fatto. Non c'è stata un'offerta ufficiale ma un tentativo di apertura del discorso ma gli americani non considerano l'ipotesi di cedere l'asset Roma fino a quando non ci sarà una valorizzazione totale dell'asset con lo stadio. Loro sono arrivati con un'idea di business ma sono rimasti incastrati nella burocrazia romana. Non si sa se De Laurentiis avesse, già, un acquirente per il Napoli. Su questo e sulla probabile offerta non ho ulteriori dettagli".