Repubblica, Corbo: "Attenzione a Hysaj, potrebbe finire alla Juve se Sarri ne diventasse l'allenatore"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Antonio Corbo, giornalista

“Bennacer è il centrocampista che serve al Napoli ed è l’unico che mi ha entusiasmato nella gara tra Inter ed Empoli. Di Lorenzo non mi dispiace, ma non so che ruolo possa avere nel Napoli e se la società lo ritiene più forte di Malcuit tanto da farlo giocare titolare. Poi c’è da capire dove andrà Hysaj e potrebbe finire alla Juve se Sarri dovesse realmente sedere sulla panchina bianconera.

Insigne in Nazionale può dare qualcosa di nuovo e per il modulo che adotta Mancini può giocare esterno a sinistra. E’ lì che fa bene, è quello il suo ruolo. E’ inutile andare ad inventare ruoli nuovi, lui ha 3 grandi qualità: il tiro di interno destro, la sterzata e la capacità di creare ampiezza.

Raiola è stato l’inizio del tracollo di Insigne perché cambiando agente ha iniziato a pensare che poteva diventare un fenomeno, guadagnare tanti soldi ed arrivare ad una quotazione elevata. Ma, ha perso la sua strada ed ha dimenticato che solo facendo bene a Napoli poteva fare il salto”.