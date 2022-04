Napoli Calcio - "La soddisfazione di Spalletti e la delusione di Mertens non sono due facce della stessa medaglia, anche se entrambe hanno il loro fondamento. Il Napoli ha centrato il suo obiettivo stagionale, ma l'enorme occasione buttata via resta sotto gli occhi di tutti...", è quanto scrive Marco Azzi, collega de La Repubblica, via social dopo Napoli-Sassuolo.