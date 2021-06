Report, Autieri: "Il calcio è legato agli agenti: muovono tropppi mln. Ci sono nomi sconosciuti, la giustizia sportiva ha armi spuntate per combatterli"

Napoli Calcio - Daniele Autieri, giornalista di Report, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Inchiesta? Ci siamo chiesti come si potesse vivere con questa mole di debiti. La risposta è nei procuratori: su 3,6 miliardi di euro nel calcio, 800mln sono di plusvalenze. Ecco perchè questa figura diventa importante per le società sportive. Sicuramente con l'esplosione anche mediatica dei grandi campioni come Ronaldo, Messi e Ibrahimovic, abbiamo sempre visto accanto i procuratori come Raiola o Mendes. Così facendo, a cascata, tutti hanno tratto giovamento. Ci sono nomi sconosciuti che muovono decine di milioni di euro in serie A. Gli organi di giustizia sportiva hanno armi spuntate per combatterli. Abbiamo fatto viaggi a Malta e in Portogallo per vedere con mano come sono queste società".