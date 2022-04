Repice: "Scudetto? Il Napoli ha avuto una doppia sfortuna ma mollare sarebbe follia"

Francesco Repice è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

"Il rammarico scudetto c'è per il Napoli perchè era lì per contenderselo. Ad un certo punto, sentendo anche le parole di Spalletti, sembrava dovesse essere un obbligo con Spalletti che ha provato a scacciare gli incubi vissuti nell'annata di Sarri. Secondo me il Napoli ha avuto la sfortuna di beccare le due squadre più in forma del momento e mi rifierisco a Roma e Fiorentina le quali sembrano averne di più rispetto alle altre. Non sarà facile domani per l'Inter così come per il Milan. Mollare sarebbe follia per il Napoli"