Napoli Calcio - Ai microfoni de Il Bello del Calcio su Canale 21, Alessandro Renica ha commentato il pareggio del Napoli:

"Gattuso non ha detto ai calciatori di arretrare, anzi il contrario. I calciatori non lo hanno ascoltato. La squadra si è fatta schiacciare, non ha alzato il baricentro consentendo al Cagliari di mettere pressione. Al Napoli manca un Albiol, un calciatore in grado di comandare la difesa".