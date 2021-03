Renica: "Rrahmani non mi convince, fa troppi errori! Gioco dal basso? Sono i singoli a sbagliare intepretazioni"

Napoli calcio – Alessandro Renica, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Juric? Non ti so rispondere ma non farmi diventare cattivo con Rrahmani. Non è un acquisto azzeccato se si tiene conto del rapporto qualità/prezzo. Fa molti errori, per gli obiettivi che ha il Napoli non mi convince. Se non cresce farà fatica a trovare spazio in azzurro. Non è vero che Maksimovic fa più errori di Rrahmani, l’ex Verona in termini di tattica applicata ne fa veramente tanti. Gioco dal basso? Il Napoli ha subito tanti gol in situazioni del genere. Vorrei chiedere a Gattuso se ha dato l'ordine ai suoi calciatori di provare ad uscire palla al piede anche quando tutti gli scarichi sono aggrediti. Secondo me sono i singoli calciatori a sbagliare interpretazioni in casi del genere”.