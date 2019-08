Renica: "Napoli non rinunciare a Milik, ma ADL prenda Icardi e James. Manolas-Koulibaly? La Juve è più forte con de Ligt-Chiellini!

Alessandro Renica è intervenuto in diretta a Sportiva per commentare il momento del Napoli: "Questi risultati in chiaroscuro come la partita con il Liverpool e quella col Barcellona sono da prendere le pinze. Bisogna analizzare molto bene, anche perché due gol subiti in fuorigioco condizionano. Credo che il Napoli abbia tutte le carte in regola per ridurre il gap con la Juve. Koulibaly e Manolas? Koulibaly è un giocatore che in giornata di grazia fa reparto da solo. Sono curioso di vederli insieme e di come Ancelotti metterà giù la squadra dal punto di vista tattico e risolverà alcuni problemi. E' tra le coppie migliori, ma quella della Juventus, con De Ligt e Chiellini, ha qualcosa in più. E sono straconvinto che Sarri farà vedere la difesa a tre con Bonucci, perché la qualità di mette in campo e il sistema di gioco si adatta".

Sul mercato: "Se io fossi De Laurentiis prenderei Icardi, James Rodriguez e se potessi pure Lozano. Non rinuncerei mai a Milik, perché è un centravanti che ha delle prospettive straordinarie. Deve solo smaltire i due infortuni, perché è un giocatore completo, quindi ha tutte le qualità per far bene. Icardi sa far meno di Milik nella fase di gioco, però in area è più forte del polacco".