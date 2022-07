Renica: "Koulibaly alla Juve? Mi fido di lui, non è come gli altri. Mertens? Basta teatrini..."

Alessandro Renica è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Io mi fido di Koulibaly, mi sembra una persona coerente e se ha detto di non coler andare alla Juventus, non lo farà. Altri hanno giocato con i sentimenti dei tifosi. E' una persona credibile.

Svanberg? Giocatore interessante, mancato nella continuità ma ha una prospettiva sulla quale scommettere. Il Napoli cerca profili così sempre. Questi teatrini con Mertens non mi sono piaciuti, firma poi va via e ha chiesto 4 e poi 2. Ora Dybala e Ronaldo, così non va bene.

Deulofeu? Giocatore importante, ma le caratteristiche sono diverse da Mertens. Dris può fare tutto, Deulofeu no anche se ha fatto un buon campionato con l'Udinese".