Renica: "Ho grandi aspettative su Ostigard! Kim? Altri due difensori avrebbero dato altre garanzie"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex difensore del Napoli Alessandro Renica, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Kim del Fenerbahce, Diallo del PSG, Cissé dell’Olympiakos, Bailly dello United e Akanji del Dortmund? Dopo l’addio di Koulibaly onestamente non saprei chi scegliere, Kim ha giocato un campionato in Turchia e quelli Europei sono un’altra cosa. Forse è di prospettiva, ma cambiando il livello bisogna vedere la qualità dei calciatori e capire se Kim sia da Napoli.

Milenkovic e Bremer? Avrebbero dato un certo tipo di garanzie, personalmente ho grandi aspettative su Ostigard: in coppia con Bremer l’avrei visto, forse non subito ma avrebbe rappresentato il futuro del Napoli. Senza Ospina e Koulibaly manca mezza spina dorsale per rimanere in pole-position”